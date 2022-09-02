Проголосовавшие на выборах онлайн москвичи могут выиграть автомобили "Нива"

100 автомобилей "Нива" станут суперпризами в розыгрышах программы "Миллион призов" для онлайн-избирателей муниципальных депутатов в Москве. Стоимость каждого авто составляет около 900 тыс. рублей, сообщил ТАСС в пятницу президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"То, что в качестве "суперпризов" очередного этапа программы "Миллион призов" выбраны автомобили "Нива", считаю удачным решением предпринимателей. "Нива" в свое время была первым в мире комфортабельным кроссовером и на протяжении десятилетий ценилась как в нашей стране, так и за рубежом за проходимость и неприхотливость в обслуживании. А современная "Нива" - это отечественный автомобиль очень приличного качества, сочетающий в себе славные традиции и многие нынешние достижения автопрома. Выбирая "Ниву", мы еще раз подтверждаем нашу приверженность поддержке отечественных производителей", - сказал Платонов.

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Ранее сообщалось, что всего в рамках программы разыграют 100 автомобилей и от 3 тыс. до 10 тыс. призовых баллов. Полученные промокоды можно потратить у партнеров программы "Миллион призов" - в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, столичных музеях, театрах и других организациях. Кроме того, с помощью призовых баллов можно сделать благотворительное пожертвование или пополнить карту "Тройка". Полный список партнеров акции можно посмотреть на сайте "Миллион призов".

Потенциальные участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября уже начали получать SMS от пользователя DIT_MOS коды программы "Миллион призов". Для участия в розыгрышах призов необходимо проголосовать онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе москвичей известят в SMS. Также участники акции могут самостоятельно проверить, выиграл ли их код, на сайте "Миллион призов" на следующий день после участия в голосовании начиная с 12:00 мск - для этого потребуется авторизоваться на сайте с использованием учетной записи mos.ru.

Чтобы получить выигрыш, победители должны будут активировать код на сайте "Миллион призов" до 26 сентября включительно. После этого выигранные баллы нужно обменять на промокоды до 14 декабря 2022 года. Тем, кто выиграет автомобиль, дополнительно сообщат о том, как получить свой приз.

О выборах

Муниципальные выборы в 2022 году пройдут в 125 из 146 районов столицы. Всего в Москве 1 735 мандатов муниципальных депутатов, на этих выборах будут замещаться 1 417 мандатов. Всего зарегистрировано более 5,7 тыс. кандидатов.