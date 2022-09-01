Ландшафтный парк «Острова мечты» за лето посетили 7 млн человек

Ландшафтный парк "Острова мечты" в Москве привлек за летний сезон 7 млн посетителей, а в летнем кинотеатре съели 1,5 тонны попкорна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка в четверг.

Фото: Пресс-служба парка «Остров Мечты» Пресс-служба парка «Остров Мечты»

"Ландшафтный парк "Острова мечты" площадью 44 га зарекомендовал себя как одна из самых популярных рекреационных площадок на карте Москвы. В летнем сезоне наш парк посетили 7 млн москвичей и туристов, для которых были проведены масштабные и необычные мероприятия, а также благоустроено комфортное пространство для отдыха и спорта. В следующем году мы подготовим новую насыщенную программу активностей и другие сюрпризы для посетителей", - сказал генеральный директор парка "Остров мечты" Борис Пищик.

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В пресс-службе отметили, что в северной и южной частях ландшафтного парка "Острова мечты" этим летом для гостей работали кинотеатр под открытым небом, лодочная станция, вейк-парк, летние веранды ресторанов и кафе, а также пространства для отдыха и спорта. Ежегодный летний фестиваль "Острова Мечты" - "Лето яркого цвета" - в этом сезоне посетили более 20 тыс. гостей, которые пробежали больше 120 км на спортивных занятиях, выпили 900 чашек на чайной церемонии, танцевали более 48 часов.

Самым масштабным событием лета стал атмосферный этнический фестиваль "День Индии", который посетили порядка 2 млн человек. За четыре дня праздника гости съели 10 тонн фруктов, выпили 80 тыс. упаковок индийского чая; более 2,5 тыс. артистов выступили на мероприятии, 200 пар сыграли свадьбу, 100 детей приняли участие в шахматном турнире,12 тыс. упаковок экологичной краски разбросали во время яркого праздника Холи.

"В летнем кинотеатре прошло более 200 сеансов, было съедено 1,5 тонны попкорна и выпито столько же прохладительных напитков, а в яхт-клубе Dream Island Marina прошло более 50 тыс. заплывов на лодках, катаний на сапбордах и вейкборде", - добавили в пресс-службе.