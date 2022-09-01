«Активные граждане» дадут названия еще двум станциям метро и столичным улицам

Участники проекта «Активный гражданин» продолжают выбирать названия для новых станций метро и улиц Москвы. В проекте начались еще четыре голосования из 12-ти.

Фото: mos.ru mos.ru

Бирюлевскую линию метро планируют открыть в столице в 2026 году. На ней запланировано строительство 10 станций. Два голосования в проекте «Активный гражданин» посвящены названиям двух из них.

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Вестибюли одной из новых станций будут выходить на проспект Андропова и центральную аллею развлекательного парка «Остров мечты». Москвичи могут проголосовать за два варианта наименований для нее: «Остров мечты» или «Парк чудес». Оба соответствуют атмосфере и духу места.

Конечной станции той же линии могут присвоить наименование «Бирюлево» (по названию района и будущей станции линии МЦД-5, которая расположится рядом) или «Булатниковская», поскольку выходы со станции будут вести на одноименную улицу и проезд. Проголосовать можно здесь.

Еще одно голосование посвящено улице в Центральном административном округе столицы идущей от Нижнего Сусального переулка вглубь жилого квартала. Ее предлагают назвать в честь одного из создателей современного телевидения — Марка Кривошеева. Участок дороги расположен рядом с Научно-исследовательским институтом радио имени М.И. Кривошеева, где работал ученый. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Второй вариант ― Геодезическая улица. Ранее, с 1779 по 1930 год, в непосредственной близости от нее располагался Константиновский межевой институт.

Выбрать название предстоит и для Проектируемого проезда № 7612, который находится в Бутырском районе вблизи жилого комплекса «Савеловский Сити». Его башни носят имена известных джазменов: Луи Армстронга, Джона Колтрейна, Майлза Дэвиса, Бенни Гудмана и других.

В топонимике Москвы также могут увековечить столетний юбилей российского джаза и назвать улицу Джазовой или присвоить ей наименование в честь пионера советского джаза Валентина Парнаха. Еще один вариант — улица Станколита. Название отражает историю места: в советские годы там располагался крупнейший чугунолитейный завод «Станколит».

Для тех, кто считает, что решение должно остаться за экспертами, в каждом голосовании предусмотрен ответ «Пусть решают специалисты».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований.

Сейчас «активные граждане» могут оценить благоустройство московских дворов и проголосовать за лучший городской парк, набережную, музей, места для романтических свиданий, самую красивую пешеходную улицу и многое другое.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а оценить — в рубрике «Пульс столицы».

Обменять баллы за участие в проекте можно на призы и подарки на сайте. Например, выбрать промокоды в продуктовые сети или магазины с товарами для дома, одеждой и обувью, полезные сувениры с символикой проекта, пополнить транспортную карту «Тройка» или взять в аренду самокат. Также можно перевести баллы на благотворительность.