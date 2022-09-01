Москвичам рассказали о погоде в сентябре

«Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится», — сказал Тишковец.