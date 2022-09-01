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37 минут назад

Прогноз погоды: москвичам рассказали о погоде в сентябре

Никита Бородкин

Сентябрь в Москве ожидается прохладным, без классического бабьего лета. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам рассказали о погоде в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, осень вступила в свои права в первые же дни сезона, опережая климатический календарь на 20 суток.

«Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится», — сказал Тишковец.

Синоптик также пообещал октябрь на 1-2 градуса теплее нормы с обильными осадками. Схожая ситуация будет и в ноябре — эти два месяца считаются самыми пасмурными в году.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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