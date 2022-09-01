Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Сентябрь в Москве ожидается прохладным, без классического бабьего лета. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, осень вступила в свои права в первые же дни сезона, опережая климатический календарь на 20 суток.
«Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится», — сказал Тишковец.
Синоптик также пообещал октябрь на 1-2 градуса теплее нормы с обильными осадками. Схожая ситуация будет и в ноябре — эти два месяца считаются самыми пасмурными в году.