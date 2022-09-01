«Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели», — отметил Тишковец.