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52 минуты назад

Водителей электросамокатов в Москве могут начать тестировать на знание ПДД

Вечерняя Москва

Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД уже в следующем году, в данный момент идет проработка вопроса. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД главка МВД Москвы Евгений Логиновский в среду, 31 августа.

Электросамокатчиков в Москве могут начать тестировать на знание ПДД
Фото:  Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. «ВМ»), там разрабатываются различные пути решения. <...> Такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы, — заявил Логиновский.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том касается ли инициатива именно тестирования. Однако, по его словам, данная проблема сложная и многогранная, а «тестирование может привести к какому-то «перекосу», так что какие-либо результаты можно будет увидеть только в следующем году, передает РИА Новости.

25 августа в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей — не более 20 километров в час. Если же ребенок на способном ехать быстрее транспортном средстве попадет в ДТП, то штраф должен возлагаться на родителей.

Новости Москвы,ГИБДД,Госдума,Правительство Москвы,
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