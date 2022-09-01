Москвичам рассказали о новых образовательных стандартах в школах

В новом учебном году в 1-х и 5-х классах общеобразовательных учреждений РФ перейдут на обновленный ФГОС. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков в разговоре с телеканалом Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молотков отметил, что обновление ФГОС заключается в создании конкретного перечня требований к качеству и количеству изученной ребенком информации на каждом уроке или по разным темам.

"Появится больше вариативности. В пятых классах будет определена и конкретизирована результативность по углубленным программам, а также по ряду предметов – это математика, информатика, физика, химия, биология", – сказал министр.

До этого в ЦБ заявили, что ученикам с 1-го по 9-й класс в российских школах будут преподавать основы финансовой грамотности. Предмет введут в один ряд со стандартными дисциплинами. Согласно заявлению ЦБ, подобные занятия помогут детям стать более самостоятельными и подготовиться ко взрослой жизни.