Эксперт назвал причины аномальной августовской жары в Москве

«Дело в том, что именно летом антициклональная погода способствует тому, что прогревается подстилающая поверхность. Почему? При антициклоне нисходящее движение воздуха, которое не дает возможность формироваться облакам, и это значит, что солнечные лучи прогревают почву. К тому же Москва находилась не просто в антициклоне, а в теплой части этого антициклона», – рассказал Вильфанд.