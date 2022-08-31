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53 минуты назад

Эксперт назвал причины аномальной августовской жары в Москве

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причины аномальной жары, которая пришла в столицу в августе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, экстремальная погода была вызвана тем, что Москва оказалась в теплой части антициклона.

«Дело в том, что именно летом антициклональная погода способствует тому, что прогревается подстилающая поверхность. Почему? При антициклоне нисходящее движение воздуха, которое не дает возможность формироваться облакам, и это значит, что солнечные лучи прогревают почву. К тому же Москва находилась не просто в антициклоне, а в теплой части этого антициклона», – рассказал Вильфанд.

Ещё одной причиной жары синоптик назвал большое количество высотных домов в Москве.

«Большинство людей думает, что воздух прогревается от солнечных лучей – ничего подобного! Воздух толерантен, то есть безразличен к солнечной энергии - нагреваются твердые тела. Стены высотных домов нагреваются при малооблачной погоде, и это тепло передается в приземный слой воздуха. Сумма этих факторов привела нас к такой жаркой погоде», – объяснил эксперт.

Ранее синоптики предупредили россиян о том, что с началом осени экстремальную жару в России сменят ураганы.

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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