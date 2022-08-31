Школьников Москвы и Подмосковья с 1 сентября будут учить финграмотности

Школьников Москвы и Подмосковья с сентября будут учить правильному обращению с деньгами в 1-9 классах, сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"С 1 сентября в школах Москвы и Подмосковья элементы финансовой грамотности будут изучаться в рамках ряда обязательных предметов в 1-9 классах. Это стало результатом совместной работы Минпросвещения России, Минфина России и Банка России. На уроках "Математики", "Окружающего мира", "Обществознания", "Географии" и "Информатики" детей будут учить правильному обращению с деньгами, грамотно планировать расходы, сберегать, осознанно принимать финансовые решения, а также противостоять уловкам мошенников", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как пояснили в ЦБ, дети - это одна из наиболее уязвимых аудиторий, которая чаще всего попадается на обман, в том числе со стороны финансовых онлайн-аферистов. Поэтому их обучение правилам цифровой безопасности необходимо с раннего возраста.

Мошеннические схемы

Среди способов обмана юных пользователей интернета ЦБ выделяет онлайн-игры. Пространство онлайн-игр привлекательно для мошенников благодаря развитой инфраструктуре, где можно похищать деньги разными способами. Злоумышленники создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты и лишается денег, предлагают услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, выманивая здесь данные карты или внедряя вредоносное ПО. Также аферисты участвуют в тематических форумах, чтобы втереться в доверие к несовершеннолетним посетителям и выманивать у них деньги, в том числе под благовидным предлогом вынуждая сообщать данные карты родителей.

Также выделяются мошеннические предложения заработать - злоумышленники заманивают детей объявлениями о быстром и легком заработке, например, предлагают проходить тесты, участвовать в опросах, а якобы для перевода оплаты за работу требуют все данные карты и похищают средства. Также в сети предлагают участвовать в "инвестиционных онлайн-играх", которые действуют по принципу классической финансовой пирамиды - собирают деньги и требуют приводить новых участников для получения дополнительных бонусов. Впоследствии проект закрывается, и доступ к деньгам просто исчезает. Кроме того, аферисты могут привлекать подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, а на самом деле втягивая в мошенническую схему по транзиту преступных денежных средств, что грозит уголовной ответственностью.

"Классический" прием мошенников - создание фейковых интернет-магазинов с низкими ценами на популярные товары среди подростков - цифровой техники, аксессуаров. Выманивая данные карты, злоумышленники опустошают счет, а также могут добраться и до денег родителей, если карта, которой пользуется ребенок для покупок, привязана к счету взрослого.

И, наконец, в ЦБ отмечают, что мошенники активно пользуются соцсетями и мессенджерами, популярными среди детей и подростков. Они могут взломать аккаунты в соцсети и рассылать по спискам контактов просьбы срочно перевести деньги, а также могут прислать в мессенджер или разместить в комментариях ссылку на ресурс с вредоносным ПО. Также мошенники притворяются ровесником, общаются, сближаются и становятся "виртуальным другом" подростка. Через какое-то время такой дружбы злоумышленники пользуются доверием ребенка, убеждая совершать противоправные действия, вовлекать в совершение экономических и иных преступлений.

О необходимости обучения детей финграмотности

"Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет - сначала она будет дополнительной к счету родителей, а с 14 лет, получив паспорт, подросток, с письменного согласия родителей, может открыть собственный счет. То есть пользоваться финансовыми инструментами современные дети начинают рано, а значит, и кибергигиене нужно учиться как можно раньше. Детям и подросткам нужно учиться относиться внимательно к своим цифровым финансам, так как зачастую средства на карте воспринимаются ими как что-то виртуальное, это не наличные деньги, которые можно пересчитать вручную", - сказал заместитель начальника отдела защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.