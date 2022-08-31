Август в Москве стал вторым по засушливости в истории

Август 2022 года в Москве оказался вторым по засушливости за историю метеорологических наблюдений, за месяц в столице выпало всего 3 мм осадков. Об этом рассказал в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции по прогнозу погоды на 1 сентября, отметив, что рекорд по засушливости в Москве был поставлен в 1939 году.
"Нынешний август [в Москве] стал вторым по засушливости. <...> Выпало за 30 дней августа 3 мм осадков. <...> Формулировка "как кот наплакал" совершенно подходит, очень жаркий и засушливый месяц по-настоящему", - сообщил Вильфанд.
Самый засушливый август в Москве был зафиксирован в 1939 году, тогда за месяц выпал 1 мм осадков.
Метеоролог отметил, что август 2022 года также стал самым жарким в российской столице за всю историю метеонаблюдений.
"За этот месяц в Москве было восемь дней, когда температура превышала 30-градусную жару. Это фантастические рекордные значения для августа, чтобы представить, насколько было жарко. Скажу, что по своей характеристике среднемесячного значения август соответствует средней климатической температуре Ростова", - добавил Вильфанд.
Август оказался самым жарким месяцем и в Санкт-Петербурге, рекорд превышен более чем на 1 градус.