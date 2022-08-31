Август в Москве стал вторым по засушливости в истории

Август 2022 года в Москве оказался вторым по засушливости за историю метеорологических наблюдений, за месяц в столице выпало всего 3 мм осадков. Об этом рассказал в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции по прогнозу погоды на 1 сентября, отметив, что рекорд по засушливости в Москве был поставлен в 1939 году.