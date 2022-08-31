В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
56 минут назад

Август в Москве стал вторым по засушливости за всю историю метеонаблюдений

ТАССиещё 2

Август 2022 года в Москве оказался вторым по засушливости за историю метеорологических наблюдений, за месяц в столице выпало всего 3 мм осадков. Об этом рассказал в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции по прогнозу погоды на 1 сентября, отметив, что рекорд по засушливости в Москве был поставлен в 1939 году.

Август в Москве стал вторым по засушливости в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нынешний август [в Москве] стал вторым по засушливости. <...> Выпало за 30 дней августа 3 мм осадков. <...> Формулировка "как кот наплакал" совершенно подходит, очень жаркий и засушливый месяц по-настоящему", - сообщил Вильфанд.

Самый засушливый август в Москве был зафиксирован в 1939 году, тогда за месяц выпал 1 мм осадков.

Метеоролог отметил, что август 2022 года также стал самым жарким в российской столице за всю историю метеонаблюдений.

"За этот месяц в Москве было восемь дней, когда температура превышала 30-градусную жару. Это фантастические рекордные значения для августа, чтобы представить, насколько было жарко. Скажу, что по своей характеристике среднемесячного значения август соответствует средней климатической температуре Ростова", - добавил Вильфанд.

Август оказался самым жарким месяцем и в Санкт-Петербурге, рекорд превышен более чем на 1 градус.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители