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22 минуты назад

Дептранс и московские школьники расписали вентшахту ко Дню Города

Мария Иванова

Дети, принявшие участие в конкурсе «Наследие моего района», при поддержке департамента транспорта Москвы расписали вентиляционную шахту метро на станции «Ботанический сад». Фотографии оттуда опубликованы в Telegram-канале Дептранса.

Дептранс и московские школьники расписали вентшахту ко Дню Города
Фото: Дептранс МосквыДептранс Москвы

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проводился Департаментом культурного наследия Москвы ко Дню города - 10 и 11 сентября столица будет праздновать 875-летие.

Автор рисунка, появившегося на вентиляционной шахте в парке «Сад будущего», - 12-летний Леонид Герасимов.

К 1 сентября дети раскрасят еще одну вентшахту - у метро «Китай-город».

«Сегодня ко Дню города дети расписали вентшахту в парке «Сад Будущего» - наш метрополитен стал еще красивее не только внутри, но и снаружи, а в городе появился новый арт-объект. Детские мероприятия поддерживает мэр Москвы Сергей Собянин - мы впервые провели такую акцию, уверен, в будущем их станет больше», - рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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