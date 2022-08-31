Дептранс и московские школьники расписали вентшахту ко Дню Города

«Сегодня ко Дню города дети расписали вентшахту в парке «Сад Будущего» - наш метрополитен стал еще красивее не только внутри, но и снаружи, а в городе появился новый арт-объект. Детские мероприятия поддерживает мэр Москвы Сергей Собянин - мы впервые провели такую акцию, уверен, в будущем их станет больше», - рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.