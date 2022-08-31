Число москвичей старше 80 лет увеличилось на треть за пять лет

Число жителей Москвы старше 80 лет увеличилось до 500 тыс. за последние пять лет, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметила Ракова, в городе продолжают расширять возможности системы помощи на дому, развивают амбулаторную медпомощь.
Также обеспечивают круглосуточную поддержку тем, кто в ней нуждается.
Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.