В «Москино» пройдет фестиваль короткометражного кино MoscowShorts

Осенний фестиваль короткометражного кино MoscowShorts пройдет с 13 по 15 сентября в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киносети "Москино".
"Тринадцатого, 14 и 15 сентября в кинотеатре "Москино Космос" состоятся показы фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. Зрителям будут представлены семнадцать короткометражных картин из десяти стран: Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После просмотра состоится традиционное обсуждение с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что программа показов осеннего марафона в этом месяце получилась очень разнообразной. Билеты на показы можно приобрести сайте фестиваля и на сайте "Москино".
С сентября 2022 географию фестиваля дополнят Воронеж, Владимир, Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Южно-Сахалинск.