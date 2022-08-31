В «Москино» пройдет фестиваль короткометражного кино MoscowShorts

"Тринадцатого, 14 и 15 сентября в кинотеатре "Москино Космос" состоятся показы фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. Зрителям будут представлены семнадцать короткометражных картин из десяти стран: Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После просмотра состоится традиционное обсуждение с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава", - сказал собеседник агентства.