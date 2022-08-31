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22 минуты назад

В "Москино" пройдет осенний фестиваль короткометражного кино Moscow Shorts

ТАСС

Осенний фестиваль короткометражного кино MoscowShorts пройдет с 13 по 15 сентября в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киносети "Москино".

В «Москино» пройдет фестиваль короткометражного кино MoscowShorts
Фото: mos-kino.rumos-kino.ru

"Тринадцатого, 14 и 15 сентября в кинотеатре "Москино Космос" состоятся показы фильмов-победителей международного фестиваля Moscow Shorts ISFF. Зрителям будут представлены семнадцать короткометражных картин из десяти стран: Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После просмотра состоится традиционное обсуждение с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что программа показов осеннего марафона в этом месяце получилась очень разнообразной. Билеты на показы можно приобрести сайте фестиваля и на сайте "Москино".

С сентября 2022 географию фестиваля дополнят Воронеж, Владимир, Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

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