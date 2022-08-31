В Москве выявили 8 518 случаев заражения COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 518 против 4 405 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 3 029 105 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 31 против 32 днем ранее, до 45 150. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 696, до 2 801 011.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 2 136 против 1 073 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 057 476 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 3 302, до 1 017 829. За сутки умерли трое заразившихся, всего с начала пандемии - 15 271.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 247 против 3 497 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 658 425 случаев заражения.