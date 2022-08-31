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1 час назад

Новую детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в Войковском районе Москвы

Национальная Служба Новостей

Строительство детской поликлиники № 133 на 320 посещений в смену завершено в Войковском районе Москвы. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В Войковском районе появилась новая детская поликлиника
Фото: Департамент строительства МосквыДепартамент строительства Москвы

«Ранее детская поликлиника № 133 не имела своего здания и располагалась на первом этаже жилого дома. Теперь маленькие жители района получат современное здание, построенное по московскому стандарту с современным оборудованием», - отметил Загрутдинов.

На трех этажах поликлиники разместят зоны педиатрии, узких специалистов, функциональной и лучевой диагностики, реабилитации, вакцинации, кафе и другие. Для удобства пациентов кабинеты самых востребованных врачей разметили на нижних этаж. Предусмотрены пандусы, тактильные указатели и лифты для маломобильных пациентов.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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