В Войковском районе появилась новая детская поликлиника

Строительство детской поликлиники № 133 на 320 посещений в смену завершено в Войковском районе Москвы . Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов .

«Ранее детская поликлиника № 133 не имела своего здания и располагалась на первом этаже жилого дома. Теперь маленькие жители района получат современное здание, построенное по московскому стандарту с современным оборудованием», - отметил Загрутдинов.

На трех этажах поликлиники разместят зоны педиатрии, узких специалистов, функциональной и лучевой диагностики, реабилитации, вакцинации, кафе и другие. Для удобства пациентов кабинеты самых востребованных врачей разметили на нижних этаж. Предусмотрены пандусы, тактильные указатели и лифты для маломобильных пациентов.