Москвичи начали массово изучать азиатские языки. Спрос на услуги репетиров по китайскому, корейскому и японскому увеличился более чем на 100 процентов, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито» .

Частных преподавателей китайского языка искали в столице на 138 процентов чаще, чем год назад. Объявлений от репетиторов стало больше на 36 процентов. При этом средняя цена с русскоговорящим репетитором за один урок начинается от 600 рублей, занятия с носителем языка стоят от 1200 рублей.