Москвичи начали массово изучать азиатские языки. Спрос на услуги репетиров по китайскому, корейскому и японскому увеличился более чем на 100 процентов, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».
Частных преподавателей китайского языка искали в столице на 138 процентов чаще, чем год назад. Объявлений от репетиторов стало больше на 36 процентов. При этом средняя цена с русскоговорящим репетитором за один урок начинается от 600 рублей, занятия с носителем языка стоят от 1200 рублей.
Кроме того, в Москве на 150 процентов увеличился спрос на преподавателей японского языка, корейского — на 129 процентов.
Ранее россиянам посоветовали вкладывать деньги в китайский юань.