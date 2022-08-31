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49 минут назад

Москвичи начали массово изучать азиатские языки

Мослентаиещё 3

Москвичи начали массово изучать азиатские языки. Спрос на услуги репетиров по китайскому, корейскому и японскому увеличился более чем на 100 процентов, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».

Москвичи начали массово изучать азиатские языки
Фото: Conor Luddy / UnsplashConor Luddy / Unsplash

Частных преподавателей китайского языка искали в столице на 138 процентов чаще, чем год назад. Объявлений от репетиторов стало больше на 36 процентов. При этом средняя цена с русскоговорящим репетитором за один урок начинается от 600 рублей, занятия с носителем языка стоят от 1200 рублей.

Кроме того, в Москве на 150 процентов увеличился спрос на преподавателей японского языка, корейского — на 129 процентов.

Ранее россиянам посоветовали вкладывать деньги в китайский юань.

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