Парки и культурные центры Москвы подготовили более 160 мероприятий к 1 сентября

Городские парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили тематическую программу для детей и их родителей, приуроченную ко Дню знаний.

Фото: М. Денисова/Mos.ru М. Денисова/Mos.ru

«Столичные библиотеки, парки, культурные центры, школы искусств и кинотеатры сети “Москино” проведут в честь Дня знаний больше 160 мероприятий. Горожан ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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В парке «Кузьминки-Люблино» творческая и познавательная программа откроется в 13:00. Для посетителей пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, лекция по робототехнике.

Парк Дружбы приглашает на кинопоказ, организованный вместе со студией «Союзмультфильм». 1 сентября в уютной беседке около амфитеатра можно будет посмотреть мультсериал о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск «Чебурашка идет в школу». Начало в 19:00.

В ландшафтном парке «Митино» в первый день осени пройдет квест. Участники смогут проверить свои знания в области экологии и узнать новые интересные факты о природе. Начало в 15:00.

В этот же день на главной сцене парка «Фили» в 17:00 выступят два юношеских творческих коллектива — танцевальный и вокальный. В 10:00 в Доме культуры «Берендей» (проспект Маршала Жукова, дом 76) начальная школа студии «Вектор» проведет мероприятие «Бал талантов во Дворце знаний». В 17:00 в саду имени Баумана состоится концерт с участием ансамбля песни и танца имени И.О. Дунаевского.

К началу нового учебного года московские школы искусств, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, также подготовили праздничную программу. В детской музыкальной школе имени Э.Г. Гилельса у ребят будет возможность познакомиться со всем разнообразием музыкальных инструментов. Они услышат их звучание в живом сценическом исполнении. В детской музыкальной школе имени С.Я. Лемешева пройдет концерт с участием ее воспитанников. А на концерте детской музыкальной школы имени А.И. Хачатуряна прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении учеников и ансамбля «Джаз-смайл».