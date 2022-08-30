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44 минуты назад

В Москве памятник Высоцкому демонтировали для проведения ремонтных работ

ТАСС

Памятник Владимиру Высоцкому в Москве, расположенный на пересечении Страстного бульвара с площадью Петровские Ворота, демонтировали для проведения ремонтных работ. Все мероприятия планируют завершить в конце ноября 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

В Москве демонтировали памятник Высоцкому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Памятник Владимиру Высоцкому по адресу площадь Петровские Ворота является произведением монументально-декоративного искусства. <…> начались комплексные ремонтные работы по монументу. Его бережно демонтировали и перевезли на место временного хранения", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что специалистам предстоит привести в порядок бронзовую скульптуру и элементы благоустройства. В том числе расчистить поверхность, стабилизировать недоброкачественные окислы, провести локальное патинирование, законсервировать поверхность бронзы, расчистить гранитное основание и загерметизировать швы.

"Сейчас ведутся работы по переборке гранитных плит амфитеатра и основания памятника. Планируется, что работы завершатся уже в конце ноября 2022 года, и отремонтированный памятник вернется на свое место", - рассказал собеседник агентства.

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