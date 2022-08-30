Обновленный самолет Як-42 открылся на ВДНХ

На площади Промышленности ВДНХ открыли обновленный самолет Як-42. Об этом сообщили в пресс-службе выставки во вторник, 30 августа.
Уточняется, что воздушному судну вернули историческую ливрею, которая украшала борт, когда он находился на международной авиавыставке Ле-Бурже в Париже в 1979 году.
Внутри обновленного авиалайнера москвичи увидят настоящие приборы и агрегаты самолета. Кроме того, они смогут подержать в руках черный ящик или позаниматься на тренажере для отработки координации движений, проверить себя в кресле Барани, предназначенном для тренировки вестибулярного аппарата, отмечается на сайте ВДНХ.
В центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы.
Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».
Помимо этого, в Музее Победы 7 сентября откроется выставка, где покажут работы победителей конкурса «Мой город — Москва». Уточняется, что в конкурсе приняли участие юные художники в возрасте от 5 до 20 лет из 39 образовательных учреждений.