Обновленный самолет Як-42 открылся на ВДНХ

На площади Промышленности ВДНХ открыли обновленный самолет Як-42. Об этом сообщили в пресс-службе выставки во вторник, 30 августа.

Фото: Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

Уточняется, что воздушному судну вернули историческую ливрею, которая украшала борт, когда он находился на международной авиавыставке Ле-Бурже в Париже в 1979 году.

Внутри обновленного авиалайнера москвичи увидят настоящие приборы и агрегаты самолета. Кроме того, они смогут подержать в руках черный ящик или позаниматься на тренажере для отработки координации движений, проверить себя в кресле Барани, предназначенном для тренировки вестибулярного аппарата, отмечается на сайте ВДНХ.

В центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы.

Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».