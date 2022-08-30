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20 минут назад

Рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды в Москве

Вечерняя Москва

Столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг во вторник, 30 августа.

Рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вечером 30 августа в Москве ожидаются грозы, дождь и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Горожан призвали сохранять внимательность, находясь на улице в непогоду.

До этого сообщалось, что 30 августа в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. В Подмосковье местами может пройти кратковременный дождь.

Также стало известно, что с приходом сентября в столице значительно похолодает. По данным синоптиков, в начале месяца средняя температура будет близка к многолетним значениям. А самые мощные похолодания ожидаются в конце второй и третьей декад.

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