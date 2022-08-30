Собянин рассказал о программе мероприятий ко Дню города

В этом году 875-летие столицы отпразднуют 10 и 11 сентября. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». Запланировано порядка 200 крупных событий — от концертов до благотворительного фестиваля «Добрая Москва», — рассказал он.

Так в «Музеоне» состоится грандиозный фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади для москвичей выступят популярные оперные театры и лучшие классические коллективы города.

Кроме того, программу праздничных мероприятий подготовили во всех районах столицы, поэтому горожане смогут отпраздновать День города недалеко от дома, отметил Собянин в своем Telegram-канале.