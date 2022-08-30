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1 час назад

Собянин рассказал о программе мероприятий ко Дню города

Вечерняя Москваиещё 2

В этом году 875-летие столицы отпразднуют 10 и 11 сентября. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о программе мероприятий ко Дню города
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». Запланировано порядка 200 крупных событий — от концертов до благотворительного фестиваля «Добрая Москва», — рассказал он.

Так в «Музеоне» состоится грандиозный фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади для москвичей выступят популярные оперные театры и лучшие классические коллективы города.

Кроме того, программу праздничных мероприятий подготовили во всех районах столицы, поэтому горожане смогут отпраздновать День города недалеко от дома, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках подготовки ко Дню города специалисты приступили к промывке инженерных сооружений. Также свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасят.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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