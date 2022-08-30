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27 минут назад

Власти Москвы назвали ситуацию на рынке труда "абсолютно стабильной"

ТАССиещё 2

Власти Москвы наблюдают абсолютно стабильную ситуацию на рынке труда, никакой неопределенности нет. Об этом в эфире "России-24" во вторник сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим стабилизацию и даже небольшое снижение относительно начала текущего года. Мы можем смело говорить, что рынок труда на сегодняшний день абсолютно стабилен, никакой неопределенности не возникает. Более того, мы наблюдаем увеличение заработных плат в номинальном выражении", - сказал Ефимов.

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