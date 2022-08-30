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1 час назад

В Москве зафиксировали рост цен на аренду жилья

Мослента

В Москве зафиксировали рост цен на аренду жилья, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

«В Москве текущий рост ставок пока не компенсировал весеннее снижение — сейчас квартиру можно снять дешевле, чем в феврале, на 3,4 и 8,7 процента за "однушки" и "двушки"», — говорится в сообщении.

Средняя стоимость аренды квартир в столице за август выросла на восемь-девять процентов. Из-за сезонного увеличения спроса подорожание коснулось однокомнатных и двухкомнатных квартир. Так, цена аренды «однушки» в среднем по Москве составила 48,5 тысячи рублей, а «двушек» — 82,3 тысячи рублей.

В сентябре эксперты прогнозируют еще больший рост арендных ставок — в среднем на восемь-десять процентов. Причиной станет пропажа самого дешевого предложения. «В дальнейшем часть этого роста скорректируется за счет появления в предложении новых недорогих квартир», — сказал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее были названы города-миллионники с наибольшим подорожанием новостроек. Москва оказалась на последнем месте в ТОП-15.

Новости Москвы,Видео,Алексей Попов,ЦИАН,
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