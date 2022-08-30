Станцию метро «Владыкино» открыли для входа и выхода пассажиров

Станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена снова открыта для пассажиров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Станция «Владыкино» открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что станцию «Владыкино» временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Уточняется, что это было сделано по требованию полиции. Однако причина перекрытия не называется.

Позже стало известно, почему полиция потребовала временно закрыть станцию «Владыкино». По предварительным данным, пассажир метро случайно разбил банку с бромом рядом со входом. Вещество, как и его пары, токсично.