Движение на севере Москвы ограничат 8 и 11 сентября

Движение транспорта на ряде участков улиц Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова в Хорошевском районе столицы 8 и 11 сентября будет ограничено в связи с организацией празднования 875-летия Москвы. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Восьмого сентября с 17:00 до 23:00, 11 сентября с 14:00 до 22:00 будет ограничено движение на ряде участков улиц Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова", - говорится в сообщении.
Ограничения движения транспорта связаны с организацией празднования 875-летия города Москвы.
Ранее в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в столице в честь Дня города 10 и 11 сентября пройдет около 200 крупных концертов, фестивалей и других мероприятий.