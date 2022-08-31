Движение на севере Москвы ограничат 8 и 11 сентября

Движение транспорта на ряде участков улиц Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова в Хорошевском районе столицы 8 и 11 сентября будет ограничено в связи с организацией празднования 875-летия Москвы. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.