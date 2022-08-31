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45 минут назад

Движение на некоторых улицах в Хорошевском районе Москвы ограничат 8 и 11 сентября

ТАССиещё 9

Движение транспорта на ряде участков улиц Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова в Хорошевском районе столицы 8 и 11 сентября будет ограничено в связи с организацией празднования 875-летия Москвы. Об этом в среду сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение на севере Москвы ограничат 8 и 11 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Восьмого сентября с 17:00 до 23:00, 11 сентября с 14:00 до 22:00 будет ограничено движение на ряде участков улиц Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова", - говорится в сообщении.

Ограничения движения транспорта связаны с организацией празднования 875-летия города Москвы.

Ранее в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в столице в честь Дня города 10 и 11 сентября пройдет около 200 крупных концертов, фестивалей и других мероприятий.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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