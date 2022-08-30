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1 час назад

Двухголового голубя-мутанта сняли на видео в Москве

Денис Фьючин

Голубя с двумя головами заметили в Москве. Необычного пернатого обитателя столицы сняли на видео жители района Котловка. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости», опубликовавший запись с двухголовым мутантом.

«В районе Котловка жителям удалось снять необычного голубя, у которого на шее, предположительно, висит вторая голова», – говорится в публикации к ролику.

На записи видно, что птица с предметом в области шеи, похожим на вторую голову, спокойно прогуливается по земле в поисках пропитания. Видно, что наличие странного образования не причиняет голубю особых хлопот.

Мутация, при которой у животного наблюдается наличие более одной головы называется в науке полицефалией и связано с генетическим расстройством.

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