Двухголового голубя-мутанта сняли на видео в Москве

Голубя с двумя головами заметили в Москве. Необычного пернатого обитателя столицы сняли на видео жители района Котловка. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости», опубликовавший запись с двухголовым мутантом.

«В районе Котловка жителям удалось снять необычного голубя, у которого на шее, предположительно, висит вторая голова», – говорится в публикации к ролику.

На записи видно, что птица с предметом в области шеи, похожим на вторую голову, спокойно прогуливается по земле в поисках пропитания. Видно, что наличие странного образования не причиняет голубю особых хлопот.