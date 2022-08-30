Почти 40 набережных благоустроили в Москве за 11 лет

В столице за последние 11 лет специалисты привели в порядок 36 набережных. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

В рамках благоустройства рабочие опираются на принятые в городе стандарты. Где возможно, они расширяют тротуары, проводят замену их покрытия, обустраивают беговые и велодорожки и многое другое. Во время разработки проекта архитекторы стараются сохранить уникальность каждой набережной.

Отмечается, что за 11 лет специалисты привели в порядок Крымскую, Якиманскую, Москворецкую, Лужнецкую и другие набережные. Их общая протяженность составила 64,5 километра. В ближайшие четыре года столица благоустроит еще 11 набережных, передает официальный сайт мэра Москвы.