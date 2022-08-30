Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето не стоит ждать в начале сентября. Об этом он сообщил "Известиям".
"По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие", — заявил Вильфанд.
Он отметил, что на этой неделе москвичам стоит ожидать резкого снижения температуры.
В частности, 1 сентября столбики термометров опустятся на 15-18 градусов. Кроме того, ожидаются дожди.
"Понижение температуры, именно 1 сентября, оно будет восприниматься очень эмоционально и травматично. Мы находимся в такой суперлетней погоде и переходим не просто в осень, а в глубокую осень", - добавил метеоролог.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также ранее предупреждал, что москвичей ожидают грозовые дожди и похолодание.