"По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие", — заявил Вильфанд.