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50 минут назад

Метеоролог Вильфанд: бабье лето в Москве не стоит ждать в начале сентября

Газета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето не стоит ждать в начале сентября. Об этом он сообщил "Известиям".

"По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие", — заявил Вильфанд.

Он отметил, что на этой неделе москвичам стоит ожидать резкого снижения температуры.

В частности, 1 сентября столбики термометров опустятся на 15-18 градусов. Кроме того, ожидаются дожди.

"Понижение температуры, именно 1 сентября, оно будет восприниматься очень эмоционально и травматично. Мы находимся в такой суперлетней погоде и переходим не просто в осень, а в глубокую осень", - добавил метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также ранее предупреждал, что москвичей ожидают грозовые дожди и похолодание.

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