По Москве-реке промчался катер, стилизованный под Ford Mustang. Прибывшее из Петербурга транспортное средство было остановлено речным патрулем. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с необычным судном.

Как уточняет источник, на водный транспорт в петербургском тюнинг-ателье был установлен кузов, выполненный из стекловолокна. Кроме того, мастера приделали к катеру конструкции, имитирующие колеса.