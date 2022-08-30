Москва стала лидером рейтинга G20 с самым низким уровнем безработицы

Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

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Руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева отметила, что Москва в рейтинге оставила позади такие города, как Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. В общий сложности в список вошли 20 городов из стран G20.

За первые полгода 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила 2,2%, что соответствует показателю первой половины 2020 года. Для сравнения, в Нью-Йорке этот показатель составил 4,4%, а в Лондоне — 4,6%.

«Стабилизация ситуации на рынке труда Москвы — это результат системной работы городских властей по развитию предпринимательства и инвестиций, эффективных мер поддержки экономики», — резюмировала Багреева.