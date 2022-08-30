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1 час назад

Москва стала лидером рейтинга G20 с самым низким уровнем безработицы

ГлагоLиещё 4

Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Москва стала лидером рейтинга G20 с самым низким уровнем безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева отметила, что Москва в рейтинге оставила позади такие города, как Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. В общий сложности в список вошли 20 городов из стран G20.

За первые полгода 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила 2,2%, что соответствует показателю первой половины 2020 года. Для сравнения, в Нью-Йорке этот показатель составил 4,4%, а в Лондоне — 4,6%.

«Стабилизация ситуации на рынке труда Москвы — это результат системной работы городских властей по развитию предпринимательства и инвестиций, эффективных мер поддержки экономики», — резюмировала Багреева.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что российская столица стала одним из самых востребованных городов мира у молодых предпринимателей, заняв четвёртое место списка Forbes 30 Under 30 среди городов мира по количеству бизнесменов до 30 лет. Согласно рейтингу Forbes, МГУ занял седьмую строчку в мире по количеству учившихся в нём предпринимателей — лауреатов и номинантов Forbes 30 Under 30. Московский вуз обошел Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты.

Новости Москвы,Мария Багреева,МГУ,Правительство Москвы,
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