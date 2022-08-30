К Дню города проведут генеральную обработку транспорта

В Москве к Дню города специалисты проведут генеральную обработку городского транспорта, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"Будет проведена генеральная уборка подвижного состава, станций, остановок, парковок, дорожных знаков и светофоров. Специалисты проверят все системы безопасности и техническое оборудование", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, специалисты проведут уборку в метро и на пересадочных узлах МЦК. Планируется промыть 780 тысяч квадратных метров облицовки в вестибюлях и на станциях. В порядок приведут свыше 220 тысяч квадратных метров остекления фасадов, отчистят 250 тысяч квадратных метров прилегающих к станциям территорий.

Также помоют электробусы и автобусы, а в их салонах проведут дезинфицирующую обработку. 85 рабочих бригад проведут санитарную обработку остановок.

Кроме того, почистят свыше 50 тысяч светофоров, уберут на парковках со шлагбаумом.

За порядком на дорогах будут следить 30 экипажей дорожного патруля и три экипажа велопатруля ЦОДД. На дорожных табло ЦОДД разместят поздравления и информацию о праздничных мероприятиях.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

Так, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.