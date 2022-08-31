Еще 6 стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Перечень кварталов, на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, увеличился на шесть адресов, общее число которых достигло 561, сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Включили в программу реновации еще шесть стартовых площадок. Все в разных районах: Головинском, Рязанском, Можайском, Царицыно, Ново-Переделкино и Южном Тушино. В комфортное жилье, построенное на этих площадках, переедут 3,9 тыс. человек из 22 старых домов", - написал мэр.

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Он уточнил, что теперь в городе 561 стартовая площадка. "В программу реновации жилищного фонда включены 5 175 домов. В новые современные квартиры уже переехали больше 70 тыс. москвичей", - заключил Собянин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства Москвы, новые площадки расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 107,7 тыс. кв. м жилья. Строительство домов на этих площадках позволит расселить 22 старых дома с 1 541 квартирой и предоставить новое жилье 3,9 тыс. человек.

"Адреса: САО, Головинский район, Михалковская улица, вл. 52, стр. 22,23; ЮВАО, Рязанский район, Рязанский проспект, вл. 6А; ЮАО , район Царицыно, Бакинская улица, вл. 31; ЗАО, Можайский район, Вяземская улица, вл. 9, корп. 1,2; ЗАО, район Ново-Переделкино, пересечение Боровского шоссе и Чоботовской улицы; СЗАО, район Южное Тушино, Лодочная улица, вл. 13, стр. 1, вл. 15, стр. 1", - сообщили в мэрии.

Одновременно из перечня была исключена стартовая площадка по адресу: 4-я улица Марьиной Рощи, вл. 12. Сделано это было в связи с тем, что в границах земельного участка планируется строительство эстакады в соответствии с проектом реорганизации территории Рижского грузового двора. Данным проектом предусмотрено строительство 25 тыс. кв. м жилья для переселения участников программы реновации, добавили в пресс-службе.

"Таким образом, для строительства новых домов по программе реновации подобрана 561 стартовая площадка общей мощностью 8,9 млн кв. м. <...> В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей", - резюмировали в мэрии.

О программе

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 524 домов в 186 домов-новостроек. Всего переселяются 88,8 тыс. жителей, из них в новые квартиры переехали более 70 тыс. человек.