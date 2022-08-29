На кадрах запечатлены сотни птиц, которые слетелись на крышу и козырек одного из зданий. По данным источника, столичный «птичий базар» появился из-за местной жительницы, которая постоянно подкармливает пернатых. Соседи просили женщину прекратить снабжать голубей кормом, однако их просьбы остались неуслышанными.

Пользователи в комментариях поддержали возмущение москвичей и отметили, что тоже не хотели бы себе такого соседства, потому что голуби, как и крысы, являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.