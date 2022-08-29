В Москве пройдет фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

В столице с 15 по 30 сентября пройдет Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе управления по взаимодействию со СМИ департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В период с 15 по 30 сентября 2022 года в Москве запланировано проведение Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры. Фестиваль пройдет на площадках театра «Золотое кольцо», Библиотеки иностранной литературы, Московского городского университета правительства Москвы, — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках фестиваля состоится обширная программа мероприятий. Гости мероприятия смогут посетить концерт с участием творческих коллективов из стран Латинской Америки, послушать лекции, публичные чтения и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».