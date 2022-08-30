Город выставил на торги 35 помещений для ведения бизнеса

В период с 30 августа по 15 сентября завершится прием заявок на участие в аукционах на приобретение 35 нежилых помещений под ведение бизнеса. Объекты расположены на юге, юго-востоке и юго-западе столицы. Торги пройдут в сентябре на электронной площадке «Росэлторг».

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Москва выставила на торги 35 нежилых помещений площадью от 22,8 до 591,8 квадратного метра. На юге столицы представлено восемь объектов, на юго-востоке — 10, на юго-западе — 17. Все лоты имеют свободное назначение и могут быть использованы под коммерческие и торговые объекты, офисы, учреждения досуга и дополнительного образования, кафе. Кроме того, в нежилых зданиях можно разместить производственные цеха и склады», — сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике ИванИван Щербаков.

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Представители бизнеса охотно приобретают коммерческую недвижимость на городских торгах. Подходящие объекты можно подобрать по площади, расположению и другим параметрам. Аукционы проводятся на понятных и прозрачных условиях, участвовать можно не выходя из дома: вся процедура проходит на онлайн-площадке.

На юго-западе Москвы предлагают семь объектов до 100 квадратных метров, семь — до 300 квадратных метров, еще три — площадью от 367,1 до 591,8 квадратного метра. Все они располагаются на цокольных, подвальных и первых этажах. Например, в районе Зюзино можно приобрести помещение, занимающее часть подвального и первого этажей нежилого здания. Большие арочные окна здесь можно использовать для оформления витрин.

Объекты на юго-востоке столицы расположены на подвальных, цокольных, первых и вторых этажах многоквартирных домов и нежилых зданий. Их площадь варьируется от 57,3 до 463,7 квадратного метра. Так, в Южнопортовом районе предлагается часть подвального этажа площадью 117 квадратных метров, а в Люблине объект площадью 143,6 квадратного метра на первом этаже. В обоих помещениях есть отдельные входы, что позволит использовать их под магазины, офисы и в других коммерческих целях.

На юге Москвы можно выбрать из четырех помещений от 100 до 200 квадратных метров, площадь еще четырех варьируется от 212,2 до 552,5 квадратного метра.

Узнать больше, а также ознакомиться с другими объектами городской собственности, выставленными на торги, можно в разделе «Имущество от города» инвестиционного портала Москвы. Сейчас там представлено свыше трех тысяч объектов.