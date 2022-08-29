Новый сервис для поиска избирательных участков появился в Москве

На mos.ru открылся новый сервис, с помощью которого москвичи смогут найти контакты избирательных участков на осенних выборах муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 29 августа.

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Отмечается, что услуга направлена на горожан, планирующих проголосовать в очном формате. Для поиска участка следует перейти на портал и ввести адрес своей регистрации. Система автоматически выдаст номер округа, адрес и телефон избирательного участка, а также проложит маршрут до него, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 августа в столице прошло тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Его участникам предлагалось ознакомиться с процессом голосования и ответить на вопрос о том, какие улучшения помогут сделать район, где они проживают, более комфортным.