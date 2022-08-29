Москвичам назвали срок исчезновения запаха гари от пожаров

«Если сегодня еще ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдет на юго-западный, а далее - на северо-западный, западный и еще будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно», - рассказал Синенков.