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1 час назад

Москвичам назвали срок исчезновения запаха гари от пожаров

Елена Прошина

Запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области исчезнет уже в понедельник. Это связано со сменой направления и усиления ветра. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Москвичам назвали срок исчезновения запаха гари от пожаров
Фото: ТАССТАСС

По его словам, начиная с вечера понедельника дым от пожаров устремится на Северный Урал и Верхнюю Волгу.

«Если сегодня еще ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдет на юго-западный, а далее - на северо-западный, западный и еще будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, и мимо Москвы будут уходить однозначно», - рассказал Синенков.

Он также уточнил, что ветер будет сильным, из-за этого продукты горения за счет перемешивания воздуха будут распространяться в верхние слои атмосферы, поэтому их концентрация будет незначительной. Днем москвичи еще будут ощущать запах гари, а, начиная с вечера, его уже не будет. Воздух в Москву будет приходить из Калужской, Смоленской и Брянской областей.

Напомним, в воскресенье запах гари в столице усилился. Дым был зафиксирован на 10 метеостанциях столичного региона.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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