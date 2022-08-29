Синоптик рассказал о погоде в первой декаде сентября

Первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— В первой декаде сентября ждать значительного повышения температуры не стоит, Москва будет находиться в антициклональном режиме, в холодной его части, — рассказал эксперт.

Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.

По словам синоптика, похолодание в Москве будет резким. Уже 1 сентября температура воздуха упадет сразу на 15-17 градусов — до отметки плюс 12-14. При этом он подчеркнул, что подобные значения являются ниже климатической нормы для начала сентября, передает агентство городских новостей «Москва».