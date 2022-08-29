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1 час назад

Погода в Москве: Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столице в первой декаде сентября

Вечерняя Москваиещё 2

Первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал о погоде в первой декаде сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— В первой декаде сентября ждать значительного повышения температуры не стоит, Москва будет находиться в антициклональном режиме, в холодной его части, — рассказал эксперт.

Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.

По словам синоптика, похолодание в Москве будет резким. Уже 1 сентября температура воздуха упадет сразу на 15-17 градусов — до отметки плюс 12-14. При этом он подчеркнул, что подобные значения являются ниже климатической нормы для начала сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что поступление смога и запаха гари в столицу, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, связано с усилением юго-восточного ветра. Однако в среду, 31 августа, запах гари исчезнет из Москвы.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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