«Мосфильм», ИНТЦ «Воробьевы горы» и метро: Собянин рассказал о развитии Раменок и Очаково-Матвеевского

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Раменках и Очаково-Матвеевском: к примеру, там будет построен инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы». Об этом он написал в своем блоге.

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«Запад Москвы – столица российского кинематографа и высшей школы. Больше 90 лет назад здесь нашла свой дом киностудия «Мосфильм». <…> Кроме того, Воробьевы горы известны всей Москве как один из любимейших центров зимнего спорта», - отметил мэр.

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Он рассказал, что на «Мосфильме» активно ремонтируют здания и строит новые павильоны. В ближайшее время там закончится строительство киноконцертного комплекса и 17-го съемочного павильона.

Собянин отметил, что между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского идет создание Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ ) «Воробьевы горы», в котором откроются сотни научных лабораторий и инновационных компаний. Мэр подчеркнул, что речь идет о тысячах новых рабочих мест для московских ученых и выпускников вузов.

Первый кластер ИНТЦ «Ломоносов» площадью 65 тысяч «квадратов» будет готов в конце 2022-го - начале 2023 года.

Мэр напомнил, что на Воробьевых горах открылась канатная дорога через Москву-реку. Зимой там возобновится работа трех горнолыжных трасс длиной от 170 до 325 метров и вернутся на свои места два прыжковых трамплина. Кроме того, неподалеку появятся экстрим-парк и веревочный парк.

Собянин отметил, что одной из главных проблем жителей Мичуринского проспекта была удаленность от станций метро - около 20 минут на автобусе.

Эту проблему решило строительство Солнцевской линии и появление в Раменках и Очаково-Матвеевском станций «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная». После открытия станций «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии вариантов поездок стало еще больше.

Кроме того, правительство Москвы вместе с ОАО «РЖД» открыло две новые станции пригородных электричек– Минскую и Аминьевскую и полностью реконструировало Матвеевскую.