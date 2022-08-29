Август в Москве стал самым жарким месяцем за 143 года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уходящий в историю август 2022 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», - говорит Вильфанд.

Регулярные метеонаблюдения ведутся в Москве 143 года. И за всех время нынешний август становится самым жарким. До этого первенство держал 2010 год, когда лесные и торфяные пожары бушевали еще сильнее. Средняя температура была зафиксирована на отметке в 21 градус, а нынче этот показатель превышен на один градус.