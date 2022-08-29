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31 минуту назад

Август в Москве стал самым жарким месяцем за 143 года

Вести Подмосковья

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уходящий в историю август 2022 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС.

Август в Москве стал самым жарким месяцем за 143 года
Фото: Максим Чурусов/ТАССМаксим Чурусов/ТАСС

«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», - говорит Вильфанд.

Регулярные метеонаблюдения ведутся в Москве 143 года. И за всех время нынешний август становится самым жарким. До этого первенство держал 2010 год, когда лесные и торфяные пожары бушевали еще сильнее. Средняя температура была зафиксирована на отметке в 21 градус, а нынче этот показатель превышен на один градус.

Но рекорды за конкретные дни не побиты. Выше 33 градусов столбики термометра не поднимались, а в августе 2019 года сразу в течение 5 дней было 37 градусов выше нуля.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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