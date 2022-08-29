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1 час назад

Все учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

Mos.ruиещё 4

Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение учреждений системы образования, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования».

Все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

«В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий», — уточнил Петр Бирюков.

По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительный сезон в столице проходит без серьезных аварий и отключений.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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