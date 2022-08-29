Все учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение учреждений системы образования, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования».
Все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.
«В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий», — уточнил Петр Бирюков.
По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительный сезон в столице проходит без серьезных аварий и отключений.