Все учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение учреждений системы образования, — отметил Петр Бирюков. — В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования».