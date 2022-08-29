Новый квартал появится на месте промзоны «Вагоноремонт»

Территорию бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино реорганизуют в современный квартал с жилой и деловой застройкой. Инвестиции в проект составят почти 25 миллиардов рублей.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По проекту комплексного развития территорий в границах бывшей промзоны, расположенной в Северном административном округе столицы, появятся новые экологичные предприятия, общественно-деловые пространства и жилье. Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, превышает 15 гектаров. Он находится на Дубнинской улице в шаговой доступности от станций Бескудниково и Лианозово МЦД-1. Вложения в реорганизацию территории составят почти 25 миллиардов рублей, а бюджетный эффект — более 1,2 миллиарда рублей в год. Благодаря реализации проекта в Восточном Дегунине появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.

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Сейчас на участке расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники. Редевелопментом смогут заняться собственники земли, сам город либо инвестор, которого выберут по результатам торгов. В последних двух случаях собственникам выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

В новом квартале планируют разместить почти 298 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой, производственной и другой недвижимости.

«Площадь объектов жилой застройки составит около 165 тысяч квадратных метров. Кроме того, на участке появятся школы, детские сады, офисы, банки, кафе и магазины, они займут почти 123 тысячи квадратных метров, а современный логистический центр — 10 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Он позволит городу создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле.

В начале ноября 2020-го в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий, в рамках которого реорганизуют часть бывшей промзоны Коровино. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано еще два договора — о комплексном развитии территории промзоны Кунцево и второго участка бывшей промзоны Коровино. В сентябре 2021-го по итогам проведения аукциона подписан пятый договор — о реорганизации промзоны Алтуфьевское Шоссе.

В этом году город заключил еще два подобных соглашения — о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны Братцево. Кроме того, столица назначила первых двух операторов, которые преобразуют участки бывших промзон «Южный порт» и Зюзино.