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1 час назад

Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по городу

Мослента

Гиды Московского дома национальностей пригласили жителей столицы на бесплатные экскурсии по городу. Подробности программы появились на официальном сайте мэра города. В период с 3 по 16 сентября москвичей ждут пять пешеходных туров и три интерактивные прогулки-лекции.

Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по городу
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»Киселев Сергей / АГН «Москва»

«Экскурсанты откроют для себя достопримечательности Никольской и Ильинской улиц, Волхонки и Китай-города. Узнают, как восстанавливали главный кафедральный собор Русской православной церкви — храм Христа Спасителя, а также что вдохновило Ивана Цветаева, отца поэтессы Марины Цветаевой, на создание московского Музея изящных искусств (в 1930-е переименован в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность экскурсий и лекций составит порядка двух часов. Ознакомиться с полным расписанием программы и пройти регистрацию на мероприятия можно официальном сайте Московского дома национальностей. Программа рассчитана на взрослых и детей старше восьми лет.

Ранее стали известны места экскурсий «Доброго автобуса» в Москве. На текущий год разработано более 35 маршрутов, каждый из которых включает обзорную экскурсию по городу и посещение одной из достопримечательностей столицы или Подмосковья.

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