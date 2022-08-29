Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по городу

Гиды Московского дома национальностей пригласили жителей столицы на бесплатные экскурсии по городу. Подробности программы появились на официальном сайте мэра города. В период с 3 по 16 сентября москвичей ждут пять пешеходных туров и три интерактивные прогулки-лекции.

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва» Киселев Сергей / АГН «Москва»

«Экскурсанты откроют для себя достопримечательности Никольской и Ильинской улиц, Волхонки и Китай-города. Узнают, как восстанавливали главный кафедральный собор Русской православной церкви — храм Христа Спасителя, а также что вдохновило Ивана Цветаева, отца поэтессы Марины Цветаевой, на создание московского Музея изящных искусств (в 1930-е переименован в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность экскурсий и лекций составит порядка двух часов. Ознакомиться с полным расписанием программы и пройти регистрацию на мероприятия можно официальном сайте Московского дома национальностей. Программа рассчитана на взрослых и детей старше восьми лет.