Москвичам анонсировали похолодание на 18 градусов с 1 сентября

Аномальное похолодание на 15-18 градусов по сравнению с воскресеньем ожидается в Москве с 1 сентября. Температура днем будет около 15 градусов тепла, что соответствует показателям "глубокой осени", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15-18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области - 12-17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3-8 градусов, а днем - не выше 15 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 3 градуса ниже климатической нормы и соответствует концу второй декады сентября. "То есть это не ранняя осень, а такая глубокая", - пояснил метеоролог.