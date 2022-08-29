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1 час назад

Синоптики прогнозируют в Москве с 1 сентября глубокую осень

ТАСС

Аномальное похолодание на 15-18 градусов по сравнению с воскресеньем ожидается в Москве с 1 сентября. Температура днем будет около 15 градусов тепла, что соответствует показателям "глубокой осени", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам анонсировали похолодание на 18 градусов с 1 сентября
Фото: ТАССТАСС

"В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15-18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области - 12-17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3-8 градусов, а днем - не выше 15 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 3 градуса ниже климатической нормы и соответствует концу второй декады сентября. "То есть это не ранняя осень, а такая глубокая", - пояснил метеоролог.

Он добавил, что понедельник в столице будет еще теплым - плюс 27-29 градусов. Однако станет облачнее и пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Во вторник характер погоды существенно не изменится, а в среду температура понизится до 21-23 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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