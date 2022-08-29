Вильфанд разъяснил ситуацию со смогом в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится из-за похолодания и небольшого количества осадков в регионе в течение недели. Также улучшиться ситуация со смогом в Москве.

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По словам эксперта это произойдет потому, что ветер кардинально поменяет направление. 30 августа, воздушные массы будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. С 31 августа их направление поменяется кардинально. Ветер подует с Балтики, а с 1 сентября с севера.

В результате не будет никаких запахов дыма и гари. Вильфанд добавил, что погода будет "помогать" тушить лесные пожары в Рязанской области на следующей неделе. В Рязанской области значительно понизиться температура. Ожидаются также небольшие дожди.