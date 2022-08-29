В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
37 минут назад

Вильфанд разъяснил ситуацию со смогом в Москве

Газета.Ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится из-за похолодания и небольшого количества осадков в регионе в течение недели. Также улучшиться ситуация со смогом в Москве.

Вильфанд разъяснил ситуацию со смогом в Москве
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

По словам эксперта это произойдет потому, что ветер кардинально поменяет направление. 30 августа, воздушные массы будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. С 31 августа их направление поменяется кардинально. Ветер подует с Балтики, а с 1 сентября с севера.

В результате не будет никаких запахов дыма и гари. Вильфанд добавил, что погода будет "помогать" тушить лесные пожары в Рязанской области на следующей неделе. В Рязанской области значительно понизиться температура. Ожидаются также небольшие дожди.

28 августа сообщалось, что количество смога от пожаров в Московском регионе увеличилось. Ухудшение видимости и качества воздуха наблюдалось на юге Москвы, на юго-западе — в Коньково, а также на востоке, — в районах Новокосино и Перово. .

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители