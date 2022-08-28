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17 минут назад

В Московском регионе вновь зафиксировали сильный запах гари

ТАСС

Очень сильный запах гари отмечается к вечеру воскресенья в Московском регионе, передают корреспондент ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и области.

В Московском регионе вновь зафиксировали сильный запах гари
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, около 19:00 мск дымка от природных пожаров в Рязанской области окутала юго-восток и восток Подмосковья. Очень сильный запах наблюдается в городах Коломна, Раменское и Жуковский. Отчетливо ощущается запах в Люберцах и столичных районах Выхино, Новокосино и Новогиреево. В центре столицы, в том числе в районе Тверского бульвара, где расположена штаб-квартира ТАСС дымка особо не видна, но запах гари все же достаточно сильный.

Первый лесной пожар в Рязанской области произошел 7 августа, второй - через день, позже пожары разрослись. 17 августа запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появился в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа. На территории Рязанской области введен режим ЧС.

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