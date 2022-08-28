В Московском регионе вновь зафиксировали сильный запах гари

В частности, около 19:00 мск дымка от природных пожаров в Рязанской области окутала юго-восток и восток Подмосковья. Очень сильный запах наблюдается в городах Коломна, Раменское и Жуковский. Отчетливо ощущается запах в Люберцах и столичных районах Выхино, Новокосино и Новогиреево. В центре столицы, в том числе в районе Тверского бульвара, где расположена штаб-квартира ТАСС дымка особо не видна, но запах гари все же достаточно сильный.