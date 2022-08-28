Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 28 августа.

— Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон, — сказал специалист.

Наиболее жарким месяцем до этого был признан август 2010-го, уточнил он. При этом в общей сложности регулярные метеонаблюдения ведут в Москве в течение 143 лет, передает ТАСС.

25 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жаркая погода сохранится в Москве до начала сентября. Он уточнил, что нынешний август в столице стал самым жарким за весь XXI век.