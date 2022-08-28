В Москве пройдет фестиваль ретромоды и игр эпохи Петра I

Развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых пройдут в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, с 29 августа по 4 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«В последний день лета сад имени Баумана приглашает на показ советского научно-фантастического фильма «Москва - Кассиопея». Киноленту снял режиссер Ричард Викторов в 1973 году. В ней рассказывается о приключениях советских школьников-космонавтов, летящих к далекой звездной системе, чтобы спасти разумных существ. Фильм покажут 31 августа в 19:00 в летнем кинотеатре. Вход свободный», - говорится в сообщении.

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Отметить наступление осени парк Дружбы предлагает просмотром на большом экране лирической комедии «Я шагаю по Москве». Кинопоказ начнется в 20:00 в беседке около амфитеатра парка, уточняется в материале.

Освоить правила командной игры в тэг-регби помогут тренеры в парке «Ходынское поле». На занятие юных регбистов ждут 4 сентября в 12:00. Уточняется, что в этот же день в Бабушкинском парке состоится первый семейный фестиваль «Ретростиль». Гостей ждет дефиле модников и модниц в нарядах 1960-1970-х годов. Для участия в показе нужно подобрать винтажный наряд, выбрать номинацию, заполнить заявку и отправить ее до 2 сентября. В перерывах гостей будут развлекать танцевальные и музыкальные коллективы. Взрослым предложат поучаствовать в викторине «Назад в СССР». Гостей и участников фестиваля ждут в зеленом театре в 12:00.

Оказаться на ассамблее Петра I можно в саду имени Баумана 4 сентября - мероприятие посвятят 350-летию со дня рождения первого русского императора. На открытой сцене и сцене «Ракушка» состоятся представления кукольных театров для самых юных горожан и драматические спектакли для взрослых. В течение дня перед гостями будут выступать коллективы, которые исполнят музыку разных направлений, от классики до джаза. Посетителям также предложат поучаствовать в играх петровской эпохи, послушать стихи, посетить презентации книг о времени Петра I. Для участия необходима предварительная регистрация.

Дополняется, что послушать классическую музыку в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов приглашает музей-заповедник «Царицыно». 4 сентября в музыкальной гостиной Большого дворца состоится концерт «Я помню чудное мгновенье». Солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Анастасия Зверева исполнит романсы Сергея Рахманинова «Ночью в саду у меня», «Крысолов», «Сон», «Ау», а также произведение Сергея Прокофьева «Пять песен без слов». Аккомпанировать певице будут артист оркестра Большого театра России Степан Худяков (виолончель) и выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Елизавета Борисова (фортепиано). Начало концерта в 14:00, необходимо приобрести билет.