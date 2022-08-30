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1 час назад

Погода в Москве: Вильфанд: жара отступит из Москвы в последний день лета

Газета.Ruиещё 1

Жаркая погода начнет отступать из Москвы и области 30 августа, в среду в столице пройдут небольшие дожди. Об этом «Интерфаксу» сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, когда жара отступит из Москвы
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что «действие стационарного антициклона, который дирижирует погодой над европейской частью России, будет длиться до понедельника включительно, температура - до 30 градусов».

«Во вторник (30 августа) дневная температура понизится, и расчеты показывают, что наиболее заметное изменение погоды в столичном регионе произойдет в среду (31 августа)», - цитирует Вильфанда Общественное телевидение России.

В последний летний день в Москве, Московской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Кроме того, с понедельника в регионе начнет меняться направление ветра.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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