Вильфанд рассказал, когда жара отступит из Москвы

Жаркая погода начнет отступать из Москвы и области 30 августа, в среду в столице пройдут небольшие дожди. Об этом «Интерфаксу» сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что «действие стационарного антициклона, который дирижирует погодой над европейской частью России, будет длиться до понедельника включительно, температура - до 30 градусов».
«Во вторник (30 августа) дневная температура понизится, и расчеты показывают, что наиболее заметное изменение погоды в столичном регионе произойдет в среду (31 августа)», - цитирует Вильфанда Общественное телевидение России.
В последний летний день в Москве, Московской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Кроме того, с понедельника в регионе начнет меняться направление ветра.