Вильфанд рассказал, когда жара отступит из Москвы

Жаркая погода начнет отступать из Москвы и области 30 августа, в среду в столице пройдут небольшие дожди. Об этом «Интерфаксу» сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Он отметил, что «действие стационарного антициклона, который дирижирует погодой над европейской частью России, будет длиться до понедельника включительно, температура - до 30 градусов».

«Во вторник (30 августа) дневная температура понизится, и расчеты показывают, что наиболее заметное изменение погоды в столичном регионе произойдет в среду (31 августа)», - цитирует Вильфанда Общественное телевидение России.