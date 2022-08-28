В центре «Фобос» рассказали об увеличении количества смога в Москве и Подмосковье. Об этом пишет РИА «Новости».

Евгений Тишковец, ведущий специалиста центра, добавил, что данные получены с семи метеостанций.

Специалисты базовой метеостанции ВДНХ сообщили, что видимость составляет 5 км.

Из расположенного в центре столицы «Балчуга» пришли данные о видимости на расстоянии 4 км. Аналогичные сведения поступили из Дмитрова, Наро-Фоминска и Серпухова. Немногим лучше ситуации в Коломне - 5,5 км, Домодедове - 4,6 км.