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1 час назад

Новости погоды: метеостанции зафиксировали увеличение количества смога в Москве

Илья Родин

В центре «Фобос» рассказали об увеличении количества смога в Москве и Подмосковье. Об этом пишет РИА «Новости».

Евгений Тишковец, ведущий специалиста центра, добавил, что данные получены с семи метеостанций.

В Москве в воскресенье ожидается до +33°С

Специалисты базовой метеостанции ВДНХ сообщили, что видимость составляет 5 км.

Из расположенного в центре столицы «Балчуга» пришли данные о видимости на расстоянии 4 км. Аналогичные сведения поступили из Дмитрова, Наро-Фоминска и Серпухова. Немногим лучше ситуации в Коломне - 5,5 км, Домодедове - 4,6 км.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что специалисты экстренных служб предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы потушить пожары в Рязанской области.

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